Basket, San Marino: il coach sarà Rossini. Tigers: via Evangelisti e Stargiotti

Rimini

| 20:45 - 09 Luglio 2022

Il coach dei Tigers Evangelisti.





Si muove il mondo delle Minors nostrane di basket. A San Marino (serie C Silver) il nuovo tecnico dovrebbe essere Stefano Rossini al posto di Simone Porcarelli nonostante l'ottimo traguardo raggiunto: la finale playoff.

Il lungo Francesco Fusco è conteso dal Grifo Imola (serie C Gold) dove allenatore è stato nominato Davide Tassinari. Cresciuto cestisticamente a Santarcangelo, che ha portatato dalla serie D alla B, poi alla Virtus Matelica e alla Virtus Imola arrivando per ben due volte alla semifinale playoff per accedere alla serie B, il tecnico di Savignano ha guidato anche Scandiano e i Tigers Cesena.



Tornando a Fusco, su di lui occhi puntati anche di Bramante e Pisaurum, due club pesaresi di serie C Gold.



A Riccione (serie D) confermato Maurizio Ferro come coach, responsabile del settore giovanile e allenatore della prima squadra in serie D e della Under 19. Il baby ala grande (2004) Gabriele Sabbioni andrà a studiare e giocare in America. Il play Michele Amadori sembra intenzionato a smettere, il lungo Enrico Zanotti va al San Marino, punto interrogativo per il play 2003 Nicola Gardini per impegni di studio.



A Villa Verucchio (serie D) è in stand by l'intero staff tecnico: coach Cristian Evangelisti, il preparatore atletico Luca Nicoletti, il direttore sportivo e vice allenatore Simone Stargiotti. Dopo aver chiuso al terzo posto la stagione, in casa Tigers si sta valutando il da farsi, ma è certo che Evangelisti e Stargiotti resterebbero solo con un programma ambizioso in linea con la loro storia sportiva. Si vocifera anche che Stargiotti potrebbe riavvinarsi agli Angels, di cui per anni è stato anima del club, con un ruolo dirigenziale.



Intanto c'è fermento in provincia per partecipare al campionato di Promozione, ma posti a disposizione non ci sono: già raggiunto il limite di 72 club. A meno che qualcuno non ceda il titolo sportivo.