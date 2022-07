Inaugurato il parco dedicato a Ivan Graziani

Attualità

Novafeltria

| 18:30 - 09 Luglio 2022

L'installazione dedicata a Ivan Graziani.



Alle 18 di oggi (sabato 9 luglio) a Novafeltria è stata inaugurata l'installazione dedicata a Ivan Graziani: un grande paio di occhiali di colore rosso, segno distintivo dell'amato cantautore abruzzese, novafeltriese d'adozione.



Il parco sul fiume Marecchia è stato così intitolato a Ivan: l'inaugurazione di oggi è l'atto simbolico con cui viene ufficializzata l'intitolazione ed è un momento clou del Maledette Malelingue Festival, la kermesse che si concluderà in serata con "Ivan 25". Sul palco Filippo Graziani canterà le canzoni del padre, affiancato dalla sua band e dal fratello Tommy alla batteria. Soddisfatto il sindaco Stefano Zanchini: "La prima edizione del festival si chiude con il botto. Inauguriamo questa installazione in ricordo dell'artista all'ingresso del parco, un punto importante del nostro territorio, che vogliamo far diventare luogo di cultura e di musica".