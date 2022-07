Rivabella, ritardi fino a 5 giorni nella raccolta dei rifiuti: 'Bidoni colmi e odori sgradevoli'

Attualità

Rimini

| 15:20 - 09 Luglio 2022

Disservizi nella raccolta dei rifiuti nella zona nord di Rimini segnalati da alcuni albergatori, in particolar modo da Rivabella. Portavoce dalla protesta è il consigliere comunale della Lega, Andrea Pari.



In particolare, i ritardi nella raccolta indifferenziata e dell'umido sono dai 3 ai 5 giorni. "Si comprende quindi come questi ritardi, in una economia come quella alberghiera, portino a sovraccaricare i bidoni e, grazie alla calura estiva, a produrre odori fortemente sgradevoli”, evidenzia Pari, che attacca: "Gli albergatori pagano profumatamente il servizio di raccolta attraverso la TARI e non meritano di essere ripagati con miasmi maleodoranti che rischiano di far fuggire i turisti e contribuiscono per certo negativamente alla percezione della qualità della vita nella nostra città da parte di quegli stessi malcapitati ospiti”.



Pari invita Hera a "riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti in modo che tali eventi non abbiano a ripetersi e, anche per questi operatori turistici ed i loro ospiti, il soggiorno a Rimini possa essere di totale gradimento e ricordato con tratti esclusivamente positivi”.