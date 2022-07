Tennis, ad Igea si avvicinano al main-draw Bonori, Piraccini, Di Bari e Grandi

Sport

Rimini

| 13:53 - 09 Luglio 2022

Da sinistra Alessio Marcantognini e Lorenzo Braschi.

Entra decisamente nel vivo il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina dotato di 1.000 euro di montepremi. E’ in pieno svolgimento il tabellone di 3° dove sono approdati al 4° turno Marco Modenese, Lorenzo Bonori, Simone Piraccini, Mattia Di Bari e Luca Grandi, in bella evidenza nel turno precedente Lorenzo Braschi.

3° turno tabellone di 3°: Amedeo De Checchi (3.5)-Francesco Valente (3.3) 0-6, 6-1, 10-3, Alberto Bezzi (3.2)-Dario Zamagna (3.4) 6-2, 6-0, Lorenzo Braschi (3.4)-Alessio Marcantognini (3.2) 1-6, 6-3, 10-2. 4° turno: Marco Modenese (3.1)-Lorenzo Marchioni (3.3) 0-6, 6-1, 10-7, Lorenzo Bonori (3.2)-Alessandro Manco (3.3) 6-4, 6-2, Simone Piraccini (3.1, n.4)-Andrea Zanuccoli (3.3) 6-2, 6-2, Mattia Di Bari (3.1)-Matteo Greco (3.3) 6-1, 6-4, Luca Grandi (3.1, n.5)-Gianluca Vannucci (3.3) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.



Intanto è partito, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, il trofeo del Gelso maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Sono 82 gli iscritti negli otto tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile guida le fila Mattia Pettenati davanti ad Alessandro Casanova, nell’Under 12 femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 4.5 Gioia Angeli e Vittoria Andreani. Nell’Under 14 maschile i big sono il 3.4 Andrea Modenese ed i 4.2 Pietro Tombari e Tommaso Mengoli, nel femminile guidano le fila le 4.3 Debora Amadei, Nicole Di Marco ed Anastasia Borghesi. Nell’Under 16 maschile guida il gruppo Fabio Leonardi (2.8), davanti ad Alberto Bezzi (3.2) ed ai 3.4 Filippo Parra, Andrea Modenese e Leonardo Gherardi. Nell’Under 16 femminile guida il gruppo la ravennate Ambra Tommasi, allieva di Tennix come Fabio Leonardi.