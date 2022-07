Rimini Calcio, confermato l'under 2003 Lorenzo Lo Duca. Si cerca lo sponsor

Sport

Rimini

| 13:47 - 09 Luglio 2022

Lorenzo Lo Duca (foto Venturini).





Il Rimini Football Club rende noto di aver stipulato con il difensore classe 2003 Lorenzo Lo Duca un contratto di addestramento tecnico. Il difensore commenta: 'Sono felicissimo di continuare la mia esperienza a Rimini dove mi sono trovato a meraviglia con tutti. Non vedo l’ora di riprendere a lavorare sul campo, mi impegnerò al massimo con grandissimo entusiasmo”. Altro 2002 prossimo alla firma è l'attaccante Alessandro Pecci.

Per uno dei due tasselli di portiere salgono le quotazioni di Cesare Galeotti 2002 della Spal, ex Pergolettese. Tramontata la candidatura di Michele Nardi come portiere over.

Intanto la società è alla ricerca del main sponsor dopo la fine della collaborazione con la Banca Popolare Valconca. Attivati vari canali nel mondo della imprenditoria cittadina e non.