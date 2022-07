Bandiera rossa ignorata, ragazzo rischia di annegare

Cronaca

Rimini

| 13:00 - 09 Luglio 2022

Giovanni Cipriani, il bagnino di salvataggio intervenuto.



Anche a San Giuliano Mare bagnini di salvataggio in allerta: alle 11.30 circa di oggi (sabato 8 luglio) è scattato infatti un intervento al largo delle acque dei bagni Maestrale. A finire nei guai, nonostante la bandiera rossa che invitatava alla prudenza, è stato un turista di nazionalità indiana, di circa 20 anni, che dopo essersi tuffato in mare, è andato al largo, verso gli scogli, incontrando però grandi difficoltà a causa delle onde alte e del forte vento di grecale. Il bagnino di salvataggio, Giovanni Cipriani, ha notato la scena e ha visto anche il tentativo infruttuoso di alcuni ragazzi di salvare il 20enne dall'annegamento. Intervenuto con il moscone, il bagnino di salvataggio ha incontrato difficoltà nel tornare indietro, a causa delle onde alte, e ha prontamente deciso di dirottare verso Rivabella. Una volta a riva, il bagnante è stato soccorso dal personale del 118: le sue condizioni non erano buone, i medici hanno diagnosticato un principio di sommersione e hanno disposto il ricovero all'ospedale Infermi di Rimini.