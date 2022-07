Biblioteca di Misano, proseguono gli spettacoli per le famiglie

Attualità

Misano Adriatico

| 12:43 - 09 Luglio 2022

Biblioteca di Misano.

l giardino della Biblioteca di Misano spalanca i suoi cancelli ad un nuovo appuntamento sotto le stelle. Martedì 12 luglio, alle ore 21:00, in occasione della "Biblioteca illuminata dei piccoli", ci sarà lo spettacolo per bambini e famiglie "Il verme in fondo alla fila". Una sequenza rocambolesca di racconti bizzarri e grotteschi, narrati dalla voce magnetica di Alfonso Cuccurullo e accompagnati dalla musica di Federico Squassabia, adatti a far ridere e divertire i più piccoli e riflettere i più grandi.

L'evento è consigliato per bambini dai 4 anni di età. L'ingresso è libero, senza bisogno di prenotazione.

Per info: 0541.618484.