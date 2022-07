Mare mosso, una 21enne rischia di annegare a Viserba: salvata da 4 bagnini

Cronaca

Rimini

| 12:35 - 09 Luglio 2022

Da sinistra: Alberto Pazzaglia, Enea Ugolini, Aurora Ricchi e Marco Donati.



Una 21enne bolognese, nel pomeriggio di ieri (venerdì 8 luglio), ha rischiato di annegare nelle acque del bagno 11 di Viserba. I fatti sono avvenuti intorno alle 17.15. La giovane, all'imboccatura di una scogliera, è stata risucchiata da una forte corrente, in una giornata in cui le condizioni del mare erano critiche a causa delle onde particolarmente alte (per questo era stata esposta bandiera rossa). A soccorrerla il personale di salvamento, Aurora Ricchi e Marco Donati, supportati da un collega libero dal servizio, Enea Ugolini, e da Alberto Pazzaglia, noto come Beto Bahia per la sua attività di cantante folkloristico; quest'ultimo ha notato dalla sua postazione le operazioni di salvataggio in corso ed è entrato in acqua con il moscone, trainando i colleghi e la giovane a riva.

La vicenda si è conclusa per il meglio, senza conseguenze per la bagnante.