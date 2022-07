Santarcangelo, alla Pieve la commemorazione per il 78° anniversario dell’eccidio di Fossoli

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:18 - 09 Luglio 2022

Eccidio di Fossoli.

Si svolgerà domani (domenica 10 luglio alla Pieve) la commemorazione organizzata dal Comitato cittadino antifascista di Santarcangelo per ricordare Rino Molari, tra le 67 vittime dell’eccidio nazifascista di Fossoli (12 luglio 1944) di cui quest’anno ricorre il 78° anniversario.

In dettaglio, alle ore 9,45 è previsto il ritrovo per la messa dedicata a Molari, che comincerà alle ore 10, mentre a partire dalle ore 10,45 circa avranno luogo gli interventi istituzionali nel giardino della Pieve, presso la lapide che ricorda l’antifascista santarcangiolese nelle immediate vicinanze della sua casa natale. A prendere la parola saranno la sindaca Alice Parma e la presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio.

Alla commemorazione locale seguirà poi quella al campo di concentramento di Fossoli, che si svolgerà domenica 17 luglio a partire dalle ore 9,30 alla presenza del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, del presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi Castagnetti, e della parlamentare europea, già vice presidente della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini.