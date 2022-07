Riccione si veste di vintage e torna nei favolosi anni Cinquanta con il Riccione Summer ‘50

Eventi

Riccione

12:06 - 09 Luglio 2022

Riccione Summer 50.

L’estate romagnola ritrova la leggerezza e il colore degli anni Cinquanta con il Riccione Summer ’50, evento aperto a tutti anche questa sera, 9 luglio al Dolcevita di Riccione. Nell’atmosfera vivace del famoso musical americano “Grease” tra auto d’epoca, palloncini colorati, musica dal vivo anni ’50, membri dello staff vestiti a tema e danza swing, è possibile trascorrere due serate all’insegna del divertimento. Non mancano un barber corner con sgabello imbottito e un selfie point per immortalare momenti felici e spensierati.



Dalle 19:00 alle 20:30 e dalle 21:00 alle 22:30 è la volta della band The SameOldShoes. Due coppie di ballerini, accompagnati dalla band, insegneranno ai partecipanti lo swing dalle 19.30 alle 20.15 per poi proseguire con 20 minuti di live session di swing con base registrata.

Un’iniziativa che riscalda l’estate e che vede Club del Sole sempre protagonista delle vacanze e di eventi che fanno rima con divertimento.

L’evento, aperto agli ospiti dei due villaggi International Riccione Family Camping Village e Romagna Family Village e a coloro che non vi soggiornano, non prevede un costo di ingresso.