Violenza sulle donne: dalla Fondazione Emilia Romagna 200mila euro nel 2022

Attualità

Rimini

| 11:07 - 09 Luglio 2022

Fondazione E-R contro la violenza sulle donne.

Anastasia Rossi, 34 anni di Borgo Val di Taro (Parma), Gabriela Renata Trandafir, 46 anni e sua figlia Renata, 22 anni di Castelfranco Emilia (Modena), Angela Avitabile, 59 anni di Rimini. Tutte morte, uccise dal proprio compagno. E poi una violenza sessuale, cinque casi di gravissime violenze e maltrattamenti in famiglia e la rapina a danno di una donna anziana. Violenze di genere, solo donne, sono i dieci nuovi casi accolti su segnalazione dei sindaci dal Comitato dei Garanti della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati nel corso dell'ultimo incontro, il terzo da inizio 2022.

Lo comunica la Regione sottolineando che salgono così a cinque i femminicidi sostenuti dalla Fondazione nel primo semestre di quest'anno, l'equivalente di quelli dell'intero 2021. Per un impegno complessivo di 92.500 euro e un totale di 205mila euro di aiuti erogati in soli sei mesi, di cui la Regione si è fatta carico aumentando il proprio contributo da 150mila euro nel 2021 a 250mila nel 2022. La Fondazione, nata con l'intento di sostenere le vittime di tutti i reati gravi, oggi di fatto si occupa nella stragrande maggioranza dei casi di donne vittime di violenza.