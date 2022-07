Tennis, Massimiliano Zamagni profeta in patria

Sport

Rimini

09 Luglio 2022

La premiazione del memorial Arnaldo Cicconetti.

Massimiliano Zamagni profeta in patria. Il 3.1 portacolori del Ct Cicconetti, dove svolge il ruolo di tecnico, ha vinto il torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Arnaldo Cicconetti”, organizzato dal suo Circolo. Zamagni, testa di serie n.3, ha vinto due match nello stesso giorno, prima la semifinale originariamente programmata giovedì sera e poi rinviata per il maltempo, contro il 3.3 Mattia Cerbara (n.15) per 6-3, 6-7, 10-8, poi nel pomeriggio si è aggiudicato il match-clou con il 3.2 Stefano Briolini (Ct Rimini), testa di serie n.9, per 4-2 e ritiro del suo avversario per infortunio. In semifinale Briolini si era imposto in un duro match sul 3.1 Pietro Vagnini (Tc Viserba), testa di serie n.5, per 3-6, 6-4 10-5.

Al termine della finale la premiazione effettuata dal direttore del Circolo e giudice di gara Roberto Raffaelli, mentre il direttore di gara è stato Alessandro Tosi. Notevole il bilancio tecnico e di partecipazione del torneo allestito dal Circolo Tennis Cicconetti.