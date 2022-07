Basket A2, Masciadri resta a RivieraBanca: 'Rimini mi ha dato tanto e voglio continuare la mia esperienza'

Sport

08 Luglio 2022

RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che l'ala classe 1989 Stefano Masciadri (200 cm x 100 kg) indosserà la casacca biancorossa anche nella prossima stagione 2022-2023. 'Mascio', legato alla Società da un altro anno di contratto, ha portato solidità ed esperienza di alto livello al progetto RBR oltre ad un apporto fondamentale nella cavalcata vincente dei playoff come dimostrano i quasi 14 punti di media in 26' di utilizzo ed un clamoroso 63% dalla lunga distanza.



La carriera di Stefano, il cui apice è rappresentato dalla promozione in Serie A nel 2010/2011 con Casale Monferrato, è stata in larga parte caratterizzata dalla partecipazione in Serie A2 dove ha raggiunto due partecipazioni ai playoff ed una finale di Coppa Italia in maglia Ravenna.



Questo cursus honorum, in prospettiva del ritorno di RBR in Serie A2, rende 'Mascio' sicuramente un riferimento tecnico, ma saranno importanti anche le sue qualità umane e di leadership che i tifosi hanno imparato ad apprezzare lungo l'arco della stagione appena trascorsa.



"Sono molto felice di questa conferma perché Rimini mi ha dato tanto e voglio continuare la mia esperienza qui. - dichiara Stefano - È stata una stagione travolgente con il finale perfetto, abbiamo lavorato tanto e molto duramente per arrivare pronti e performanti ai playoff.

Ora, però, bisogna farsi trovare pronti per questa stagione in A2 che sta arrivando: ci sarà un ulteriore step da fare da parte di tutti, anche a livello fisico, ma sappiamo come lavorare in un certo modo e ci faremo trovare sicuramente pronti per una stagione tutta da scoprire.

Avremo la possibilità di giocare tanti derby, con l'obiettivo di mantenere l’entusiasmo della gente al Flaminio".