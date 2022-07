Volley C maschile: Prime Cleaning, conferma per lo schiacciatore Andrea Arcangeli

Sport

Riccione

19:36 - 08 Luglio 2022

Andrea Arcangeli.



In casa Prime Cleaning Riccione Volley iniziano le conferme per la rosa della prossima serie C maschile e il primo nome è lo schiacciatore Andrea Arcangeli.

Il martello classe 1996 viene confermato per la sua seconda stagione in biancoblu nel team del neo coach Botteghi. La conferma di Arcangeli, diventa dunque un importante fattore di continuità per guardare con entusiasmo alla prossima stagione.

Queste le parole di Andrea: "Sono cresciuto nelle giovanili del Riccione Volley e la mia conferma è motivo di orgoglio per continuare sempre a dare il massimo con i colori di questa maglia. Guardando alla prossima stagione, c'è l'ambizione di fare meglio dell'anno scorso provando a puntare ai play-off, sono certo che con qualche sacrificio ed impegno in palestra potremo regalarci belle soddisfazioni".