Gruppo giovani musulmani, nuovo responsabile: 'Vogliamo organizzare corsi d'italiano per stranieri'

| 17:35 - 08 Luglio 2022

Mohamed Hammar.



Tra gli obiettivi del suo gruppo c'è l'organizzazione di corsi di lingua italiana per ragazzi stranieri, ma anche corsi di lingua araba per ragazzi nati e cresciuti in Italia. Mohamed Hammar, responsabile del gruppo giovani musulmani di Rimini, in una nota stampa annuncia il suo impegno per aprire un centro giovani, al fine di "svolgere attività ludiche e formative per bambini e ragazzi della nostra comunità", ma anche di coinvolgere i giovani "a riscoprire e valorizzare la cultura marinara, promuovendo attività e uscite in mare".



Trent'anni, nato in Marocco, a 4 anni con la famiglia ha raggiunto il padre in Italia. Dopo aver vissuto a Civitella di Romagna, a 18 anni si è trasferito a Rimini per lavoro. Mohamed oggi è sposato con Fatima e ha un figlio, Soleyman. Svolge volontariato in Moschea e racconta di essere appassioanto di storia romana e viaggi.



Tra i suoi progetti, quale responsabile del centro giovani con sede a Borgo Marina, ci sono anche la promozione di iniziative culturali e la creazione di un gruppo di volontari per aiutare i giovani studenti nel loro percorso scolastico.



"In sinergia con l'assessorato alle politiche giovanili e la collaborazione delle realtà del

quartiere, cercheremo di avviare progetti di educazione, creare momenti di aggregazione e convivenza nello spazio pubblico e promuovere incontri per ascoltare le criticità del

quartiere, con l'obbiettivo di migliorare la vita quotidiana della comunità", evidenzia Mohamed, che aggiunge: "A Rimini mi trovo molto bene, è una città accogliente e ospitale, sono molto grato a questa terra per questo ho deciso di mettermi al servizio della mia comunità e della città".



Per chi volesse partecipare alle attività, info: gruppo.giovanimusulmani.rimini@gmail.com