Rimini Calcio, a centrocampo arriva Andrea Delcarro: contratto biennale

Sport

Rimini

| 16:53 - 08 Luglio 2022

Andrea Delcarro con il presidente Alfredo Rota.



Il Rimini Football Club rende noto di aver acquisto il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Delcarro sino a giugno 2024: dunque anche per lui un contratto biennale. Il nuovo centrocampista biancorosso nelle ultime due stagioni ha collezionato 62 presenze in Serie C, segnando sette gol, con le casacche della Virtus Vecomp e dell’Ancona Matelica. E' di Treviglio, classe 1993.



"Appena arrivata la proposta del Rimini ho accettato con entusiasmo, arrivo in una bella piazza con tanta voglia di migliorarmi" le prime parole del centrocampista in biancorosso.