Calcio D, i centrocampisti riminesi Pari e Semprini si accasano al Forlì e al Carpi

Rimini

| 17:16 - 08 Luglio 2022



I centrocampisti riminesi cresciuti nel settore giovanile del Rimini Calcio, Alessandro Pari (classe 2001) e Jacopo Semprini (2002) si sono accasati. Il primo al Forlì, il secondo all'Athletic Carpi dove ritrova Scott Arlotti e Sasa Cicarevic.



Il primo ha disputato due campionati in serie D col Rimini, l'ultimo quello della promozione in serie C, e vanta una manciata di presenze in serie C; il secondo - già nella Primavera della Spal - nell'ultima stagione ha militato nel Cattolica in uscita dal Rimini che l'aveva inserito in rosa una volta uscito dal club estense. In giallorosso 16 presenze e una rete.

“Mi ha inorgoglito molto la chiamata del Carpi. Si tratta di una piazza di grande tradizione che vuole tornare in alto. Un’ambizione che mi ha coinvolto e conquistato, trovare un accordo è stato semplice - ha detto Semprini - Ho tanta voglia di misurare le mie capacità al cospetto di una Società e di una tifoseria giustamente esigenti in materia di calcio: penso di avere gli stimoli giusti e posso assicurare il massimo impegno nella stagione che ormai è prossima ad iniziare“.

Quanto ad Alessandro Pecci (2002) è probabile che venga messo sotto contratto dal Rimini Calcio.