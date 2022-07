Cattolica, termina il "Festival Nazionale della Cultura Sportiva" alla presenza di Giammaria Menghi

Attualità

Cattolica

| 16:45 - 08 Luglio 2022

Giammaria Manghi.

Presente ieri pomeriggio (7 luglio) a Cattolica il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi. La visita in occasione della sua partecipazione alla serata conclusiva del 6° “Festival Nazionale della Cultura Sportiva” organizzato dall’Associazione “Rimbalzi Fuori Campo” con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale ed il sostegno di diversi sponsor.

Manghi è stato ricevuto nella Sala Giunta di Palazzo Mancini dalla Prima cittadina, Franca Foronchi, dal Vicesindaco, Alessandro Belluzzi, e dal Consigliere Alessandro Montanari. “È stata l’occasione – spiega l’Amministrazione – per un cordiale incontro e per confrontarsi sul tema dello sport a 360 gradi. Dall’impiantistica, alla pratica sportiva, sino al turismo legato ai grandi eventi. Abbiamo fatto il punto sui cantieri in città legati al settore sportivo e si è discusso di progetti in prospettiva futura. Ci ha fatto piacere riscontrare la disponibilità a confermare l’interesse regionale per tutte quelle grandi iniziative sportive che si sono svolte a Cattolica. Da parte nostra lo abbiamo ringraziato per l’attenzione che ci viene dimostrata”.

In serata, al Teatro Snaporaz, infine, Giammaria Manghi, intervistato da Laura Padovani, ha portato la propria testimonianza riguardo all’impegno della Regione in tema di Sport e più in generale sulla cultura sportiva. È stato anche il modo di dialogare sull'importanza di una “Sport Valley” regionale e della sua capacità ricettiva ed organizzativa oltre che della rete impiantistica di grande qualità sul territorio.



Per la cronaca, la serata è proseguita, sotto la direzione di Paolo Pagnini, sviluppandosi attorno al tema "La natura biologica del pensiero: dall’intelligenza dei muscoli al rapporto tra prestazione e alimentazione". Sul palco dello Snaporaz sono intervenuti Paolo De Chiesa (ex sciatore della Valanga Azzurra, giornalista e commentatore televisivo), Andrea Pagnini (coach dello sport e Performance Trainer) del team MR Racing, Iader Fabbri (Biologo Nutrizionista e Divulgatore Scientifico), ed in video collegamento diretto dalla sua impresa "Most Consecutive Everesting" Zico Pieri (Life & Sport Coach) atleta e recordman dell’ultra endurance. Non sono mancate le "musiche a tema e fuori tema" della "Rimbalzi Band" (Clarissa Vichi - Claudio G. Morosi e Paolo Sorci) e le letture di Alessandra Giardina. Non resta, adesso, che attendere il prossimo anno per scoprire quali altre sorprese riserverà la nuova edizione di questo festival entrato oramai di diritto tra gli eventi caratterizzanti della stagione estiva cattolichina.