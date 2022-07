Perde conoscenza in acqua, salvata dal bagnino. Momenti di tensione in spiaggia libera a Rimini

Cronaca

Rimini

16:34 - 08 Luglio 2022

Il pronto intervento del personale di salvamento presso la spiaggia libera di Rimini zona porto è riuscito a porre fine al peggio. Nella mattinata di oggi (8 luglio) intorno alle 9:20 una donna, nonostante gli fosse stato suggerito qualche minuto prima di non entrare in acqua viste le condizioni atmosferiche avverse, è stata salvata e recuperata dopo che aveva perso conoscenza e si era trovata riversa a testa in giù.



Il malore è stato conseguenza dell'essere finita in una parte del mare in cui non si toccava per la presenza di una grossa buca. Recuperata e messa in salvo dal bagnino Marco Barbiani, con l'ausilio di un bagnante che aveva assistito alla scena, sono poi prontamente giunti i soccorsi del 118. La donna a riva ha poi ripreso conoscenza.



Viste le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, il servizio di salvataggio, che solitamente è attivo a partire dalle 9:30, era stato fatto partire anticipatamente. "Grazie alla presenza di personale esperto e dell'anticipazione dell'orario di servizio è stata evitata la tragedia" commenta Stefano Lucchi, responsabile del Piano di Salvamento "Sarebbe opportuno far partire prima il servizio di salvataggio quando c'è balneazione, senza alcuna interruzione durante queste ore".