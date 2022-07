Covid Rimini: 797 casi, nessun decesso. In regione su i ricoveri

Attualità

Rimini

08 Luglio 2022

Bollettino Covid 8 luglio 2022.





In provincia di Rimini si registrano 797 nuovi contagi al Sars-CoV-2, 3671 in cinque giorni della settimana. Sette giorni fa erano stati 2858 (+22%). Nessun decesso nel nostro territorio, rimangono 3 i ricoverati in terapia intensiva.



In regione due nuovi ricoveri e nessuna dimissione portano il totale dei pazienti in terapia intensiva a 44 (+2), mentre sono 1213 (+33) i positivi negli altri reparti, ricordando che sono comprese anche persone ricoverate in ospedale per altre patologie, poi risultate positive al tampone.



In Emilia Romagna i nuovi contagi sono 7.765 e i decessi sono dieci, età media 88 anni.