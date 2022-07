Nuoto, nove medaglie per Riccione ai Campionati Italiani Master

Sport

Riccione

| 15:50 - 08 Luglio 2022

La staffetta: da sinistra Frisoni, Cocco, Belligotti, Corti.





Medaglie, buoni piazzamenti, ma soprattutto la gioia di essere tornati a gareggiare ai Campionati Italiani Master FIN a Riccione dopo le edizioni passate disputate su base regionale a causa della pandemia.



Uno Stadio del Nuoto gremito di gente, con oltre 1.800 iscritti di tutte le età, ha applaudito alle prestazioni degli atleti della sezione Nuoto Master della Polisportiva Riccione che ha gareggiato da squadra padrona di casa. Tra i risultati migliori spicca la medaglia d’oro nei 50 farfalla M30 di Elena Corti, responsabile della sezione e allenatrice insieme a Giorgia Oppioli, Andrea Gramolini, Ilenia Frisoni ed Edoardo Perla. Quattro invece le medaglie d’argento al collo dei Master riccionesi: due sono di Davide Belligotti (M40) nella gara dei 50 dorso e in quella dei 100 stile, le altre di Ilenia Frisoni (M25) e Laura Mulazzani (M50) nei 200 misti. Doppio bronzo per Daniela Rinaldi (M60) nella gara dei 200 e in quella degli 800 stile, poi Ilenia Frisoni nel 100 rana (M25) ed Elena Corti (M30) nei 50 stile.



Grande soddisfazione per Davide Latini, che avendo partecipato a tutte le gare stagionali del Circuito SuperMaster FIN, ha vinto la medaglia d’oro IronMaster nella categoria M50.



Un ottimo risultato per i Master Polisportiva Riccione arriva da Sirmione, dove Giorgio Vandini ha disputato la Swimtheisland. Ottimo secondo posto assoluto per lui nella “combinata” che consisteva nella gara a nuoto sui 1.800 metri di sabato e sui 3.500 nella giornata seguente.



Gli altri piazzamenti dei Master Riccione ai Campionati Italiani Master



100 dorso: 4° Davide Beligotti (M40), 7° Davide Latini (M50)

50 farfalla: 4° Daniela Rinaldi (M60), 10° Mirko Giannini (M50), 11° Davide Latini (M50)

100 farfalla: 4° Davide Latini (M50)

50 rana: 6° Laura Mulazzani (M50), 9° Loris Talacci (M40), 20° Marco Comanducci (M25), 24° Luca Delbianco (M55).

100 rana: 6° Laura Mulazzani (M50), 13° Mattia Colonna (M25), 23° Luca Delbianco (M55)

200 rana: 6° Mattia Colonna (M25)

50 stile: 32° Loris Talacci (M40)

100 stile: 6° Ilenia Frisoni (M25)

200 stile: 5° Mattia Colonna (M25), 6° Filippo Cocco (M30), 12° Mirko Giannini (M50), 19° Luca Delbianco (M55)

400 stile: 6° Filippo Cocco (M30), 11° Iole Citriniti (M45).

800 stile: 7° Filippo Cocco (M30), 11° Iole Citriniti (M45).

4x50 mista mista: 5° Beligotti-Frisoni-Corti-Cocco (M120), 21° Mulazzani-Delbianco-Giannini-Rinaldi (M200)

4x50 mista donne: 6° Maioli-Mulazzani-Frisoni-Corti (M120)

4x50 mista uomini: 15° Beligotti-Talacci-Colonna-Cocco (M120), 22° Latini-Delbianco-Giannini-Arcangeli (M200)

4x50 stile mista: 5° Beligotti-Maioli-Corti-Cocco (M120), 16° Latini-Giannini-Rinaldi-Mulazzani (M200).

4x50 stile donne: 6° Maioli-Mulazzani-Corti-Rinaldi (M160)

4x50 stile uomini: 12° Colonna-Cocco-Talacci-Beligotti (M120), 15° Latini-Delbianco-Arcangeli-Giannini (M200).