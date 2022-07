Riccione, anche dall'Estonia per lo Skate Team Trophy. Ottimi piazzamenti per le formazioni di casa Terzo posto per il quartetto Heart, primo per il Green Pearl Show Team

08 Luglio 2022

"Anche quest'anno la manifestazione ha riscosso un grande successo: tantissime società italiane hanno risposto al nostro appello con entusiasmo, iscrivendo fino a 800 atleti. Confermata la partecipazione anche dall'Estonia e dalla Spagna, per una competizione unica nel suo genere e che cresce da anni”. Così Gigliola Mattei, presidente di Pattinaggio Riccione, infaticabile organizzatrice e ideatrice di International Skate Team Trophy da 16 anni.



La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Riccione, autorizzata da World Skate Europe e da FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, si è svolta dal 1° al 3 luglio a Riccione presso il Playhall ospitando i migliori gruppi spettacolo d'Italia e non solo.



Ottimi i piazzamenti per le formazioni riccionesi: il quartetto Heart (Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri, Linda Tonti) nella categoria “quartetti divisione nazionale” si aggiudica il 3° posto, mentre i quartetto “Green Pearl Show Team” (Sara Zaghini, Viola Gabellini, Annamaria Pagnotta, Ettore Baistrocchi, ris. Aurora Pagnotta), composto da giovanissimi atleti alla loro prima esperienza, sale sul gradino più alto del podio nella categoria quartetti kids. La giovanissima formazione “Junior skating Riccione” si posiziona al 10° posto nella categoria piccoli gruppi show young. Seguono posizioni di rilievo per il quartetto “Spring”, il quartetto cadetto “Baby”, il piccolo gruppo “Team Survivor” e il quartetto junior “Starlight”.



Le cerimonie di premiazione, al termine di ogni giornata di gare, si sono svolte alla presenza di Simone Imola, neo assessore allo sport del Comune di Riccione, Sandra Villa, vicesindaco, Lorenzo Ronci, campione del Mondo 2004 e atleta del pattinaggio riccionese, e della presidente Gigliola Mattei che ha concluso invitando tutti gli atleti all'edizione del 2023.











