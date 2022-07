Sono 2362 i cittadini cinesi residenti nel riminese: più numerosi a Santarcangelo che a Riccione

Attualità

Rimini

| 15:33 - 08 Luglio 2022

Il console cinese Liu Kan in visita in Prefettura a Rimini.



Visita del console generale della Repubblica Popolare Cinese Liu Kan al Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza. Per l'occasione la Prefettura ha effettuato un censimento, su dati Istat, della popolazione cinese in Provincia di Rimini: 2362 persone, il 6,1% degli stranieri, percentuale leggermente maggiore rispetto al 5,6% della Regione Emilia Romagna.



A Rimini sono 1147 i cittadini cinesi, 304 a Santarcangelo e 229 a Riccione. Presenze a doppia cifra sono registrate anche nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Coriano, Verucchio, Cattolica, San Clemente, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e Poggio Torriana.



Poche unità vivono anche nei comuni di San Giovanni in Marignano, Novafeltria, Pennabilli, Montescudo-Montecolombo, Mondaino, Gemmano, Sant’Agata Feltria e Montefiore Conca: sono quindi 19 in totale i comuni della Provincia che accolgono almeno un cittadino cinese.



Nell'incontro con il console, il Prefetto ha evidenziato "le buone relazioni che la comunità cinese mantiene con la popolazione locale" e ha assicurato "ogni consentita attenzione nei confronti di coloro che soggiornano e lavorano nel rispetto delle norme vigenti, a tutela della sicurezza di tutti".



Il console Liu Kan ha espresso sentimenti di massima considerazione nei confronti dell’Italia in generale ed ha manifestato l’apprezzamento anche per Rimini e la Riviera romagnola.