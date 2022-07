Misano World Circuit non si ferma: di nuovo in pista con l'Ultimate Cup Series

Eventi

Misano Adriatico

| 15:32 - 08 Luglio 2022

Misano World Circuit.

Lasciato alle spalle l’appassionante weekend del Fanatec GT World Challenge a Misano World Circuit è già tempo di tornare in pista. Entra nel vivo oggi (8 luglio) il terzo appuntamento stagionale della Ultimate Cup Series, la serie continentale che riunisce l'élite del motorsport, dalle categorie GT alle monoposto passando per le Proto P3 e CN, impegnate in emozionanti gare sprint e endurance.

Unica tappa italiana delle sei prove in calendario, Misano rappresenta uno snodo importante per definire le classifiche dei singoli campionati dopo le prime due tappe andate in scena in Francia e Spagna ed in vista del giro di boa.



Sarà un fine settimana ricco, che vedrà scendere in pista i protagonisti dei Kennol GT Endurance Cup, GT Hyper Sprint Cup, Endurance Proto Cup e Monoposto, già a partire da oggi (8 luglio).

Completate le prove libere e le qualifiche, alle 17:20 è in programma gara 1 per GT Hyper Sprint, seguita dalla prima gara delle Monoposto. Gara 2, per entrambi i campionati, è in programma domani (9 luglio) alle 10:15 e alle 12:05, mentre Gara 3 scatterà alle 15:55, per la Gt Hyper Sprint, e alle 17:05, per le Monoposto.

Nel pomeriggio di domani (9 luglio) sono previste anche le qualifiche per la Endurance Proto Cup e la GT Endurance Cup, le cui gare, della durata di 4 ore, scatteranno domenica, rispettivamente alle 9:15 e alle 14:30.

L’ingresso alle gare del weekend è libero, con accesso alla Tribuna Centrale e alla terrazza raggiungibile dalla Scala B.

Per informazioni e risultati il sito di riferimento è https://series.ultimatecup.racing/.