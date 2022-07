Festival dei Mulini Storici, nella 'rete' anche il mulino Sapignoli di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 15:14 - 08 Luglio 2022

Mulino Sapignoli.



Tredici eventi in altrettanti luoghi per la terza edizione del Festival dei Mulini Storici, organizzata da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e Aiams - Associazione italiana amici mulini storici. Il Festival si svolge dal 17 luglio all'11 settembre 2022 in alcuni mulini storici situati tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza e nella Repubblica di San Marino. La rete dei mulini storici coinvolti si allarga: l'edizione di quest'anno vede partecipare per la prima volta il mulino del Chiastrone di Langhirano (in provincia di Parma), il mulino Sapignoli di Poggio Torriana (in provincia di Rimini) e il mulino Torre Gazone di Valsamoggia (in provincia di Bologna). Nell'intento di coniugare il patrimonio storico delle realtà rurali, come gli antichi mulini, con musica e teatro di grande qualità, il progetto permette inoltre la riscoperta di aree naturali di grande significato storico e culturale. Tra i protagonisti: Ambrogio Sparagna, La Toscanini Next, Alfio Antico, l'ensemble Enerbia, Bandabastard, I Sacchi di Sabbia, Danilo Rossi. Il progetto è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei mulini storici sul territorio emiliano-romagnolo, ed è realizzato anche in collaborazione con gli undici Comuni nei quali si collocano i mulini che aderiscono all'iniziativa, Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, EmilBanca Credito Cooperativo e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.