Subbuteo, l'Italia ai mondiali cerca la vittoria: in squadra il riminese Max Croatti In azzurro Croatti ha vinto il mondiale nel 2018 e l'europeo nel 2019 nella categoria veterani Over 45

Sport Rimini | 15:10 - 08 Luglio 2022 Max Croatti in maglia azzurra.

Dal 16 al 18 settembre a Roma si disputerà il Campionato Mondiale di Calcio da Tavolo e Subbuteo. Nella nazionale italiana, categoria veterani (Over 45), guidata per la prima volta da Gianfranco Calonico, c'è anche il riminese Massimiliano "Max" Croatti, 53 anni, già campione del mondo nel 2018 e campione europeo nel 2019 con la selezione azzurra. "La sua grande forza è la linearità e la precisione. Una volta in possesso di palla costruisce l’azione con pazienza ed efficacia ed al tiro è micidiale", dicono di lui. Grande tifoso del Rimini, Croatti ha impiegato spesso nei tornei le miniature del Subbuteo con la maglia biancorossa, oltre all'Irlanda del Nord, al Milan e all'Everton. I suoi compagni di squadra, nell'avventura mondiale, saranno il commissario tecnico Calonico, Cesare Santanicchia, Patrizio Lazzaretti, Francesco Mattiangeli, Massimo Bolognino e William Dotto.















