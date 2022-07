Crolla intonaco dal soffitto degli uffici di via Ducale. Erbetta: 'giunta non pensa a sicurezza sul lavoro'

Attualità

Rimini

| 14:52 - 08 Luglio 2022

Foto dalla pagina Facebook di Mario Erbetta.

Nella giornata di ieri (giovedì 7 luglio) è caduto dell'intonaco dal soffitto dell'archivio comunale, posto nello stabile di via Ducale. L'amministrazione comunale, in una nota, comunica l'inizio dell'attività di verifica delle cause che hanno provocato il cedimento di intonaco e laterizio, mentre il locale è stato messo in sicurezza, interdicendone l'ingresso. In tempi rapidi si procederà alla sistemazione del tetto.



Critico invece l'ex consigliere comunale Mario Erbetta, di Forza Italia, che accusa l'amministrazione comunale di non aver effettuato una riqualificazione completa nel momento in cui lo stabile è passato dall'Ausl Romagna al comune, provvedendo solamente a interventi tampone. "Una decina di anni fa l'amministrazione comunale intervenne su alcuni soffitti degli uffici al terzo piano - evidenzia Erbetta - poi intervenne anche sui soffitti dell'assessorato ai servizi scolastici". Ora il nuovo problema, ma, accusa Erbetta, "il comune in tutti questi anni ha investito tante risorse in opere pubbliche dimenticandosi colposamente di questo stabile fatiscente e pericoloso dove lavorano da anni tanti dipendenti comunali in situazioni pericolose".



Erbetta imputa all'amministrazione comunale scarsa sensibilità per la sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti, chiedendo verifiche approfondite per l'agibilità dello stabile e interventi risolutivi.