Calcio Promozione, Gabicce Gradara: per l'attacco Donati, Radoi e Giunchetti

Gabicce Mare

| 16:03 - 08 Luglio 2022

Lorenzo Donati, per lui un ritorno al Gabicce Gradara.









Il Gabicce Gradara ha ultimato la sua campagna acquisti almeno per quanto riguarda gli over, ma la società si dice pronta a valutare le opportunità che si presenteranno. Il club annuncia, infatti, gli ultimi tre arrivi: l'esterno d'attacco Luigi Giunchetti, gli attaccanti Lorenzo Donati e Sorin Radoi oltre al portiere 2004 Elia Mussoni dell'Accademia Rimini, una decina di presenze nel campionato di Seconda categoria: affiancherà Matteo Renzetti. Lasciati liberi i portieri Tommaso Bulzinetti ed Emanuele Fabbri mentre della vecchia guardia completa la lista dei riconfermati il centrocampista Filippo Innocentini. Altri under 2003 e 2004 arriveranno prossimamente e si uniranno a quelli del settore giovanile







GLI ARRIVI Pesarese di Osteria Nuova, classe 1997, Luigi Giunchetti è un jolly, gioca prevalentemente come esterno d'attacco e può ricoprire il ruolo di mezzala centrocampo e trequartista: ha militato nelle ultime tre stagioni nel Valfoglia (nell'ultima ha segnato 5 reti), in precedenza anche alla Fya Riccione, Savignanese e San Marino. “E' un giocatore duttile, di qualità, bravo tatticamente nel leggere le traiettorie di passaggio e a farsi trovare smarcato: garantisce fantasia, pericolosità sotto porta ed esperienza” spiega il direttore sportivo Cipriani.





Sorin Radoi è un attaccante classe 1990, che ha calcato palcoscenici importanti come Santarcangelo in serie D e serie C, Rimini, Ravenna, Forlì, Lentigione. Nell'ultima stagione al Gambettola è rimasto vittima ad ottobre di un grave infortunio: la frattura del malleolo. “E' completamente guarito e noi facciamo affidamento sul suo spirito di rivalsa dopo mesi difficili – dice Cipriani – crediamo che in un ambiente familiare e tranquillo come il nostro Sorin possa tornare il giocatore che tutti conosciamo e garantirci qualità ed esperienza”.





Infine Lorenzo Donati, punta centrale di 1,87, classe 2000. Per lui si tratta di un ritorno al Gabicce Gradara (6 gol): ha alle spalle stagioni in Eccellenza alla Marignanese (5 gol), Fya e Atletico Gallo in Eccellenza, Valfoglia (sette gol senza rigori). Un giocatore che si fa valere nel cuore dell'area non solo di testa e che partecipa alla manovra della squadra facendo salire la squadra.









LO STAFF TECNICO Individuato il vice di mister Filippo Vergoni: è Massimiliano Pasculli, classe 1983, figlio del celebre bomber argentino del Lecce Pedro Pablo Pasculli. Si cercano un preparatore atletico e un preparatore dei portieri dopo l'uscita di scena di Alessandro Andreoni.