Rimini, fermati in viale Tripoli: nel borsello 115 grammi di cocaina e hashish

| 14:25 - 08 Luglio 2022

Ieri mattina (giovedì 7 luglio) la Polizia di Rimini ha arrestato due giovani italiani per detenzione in concorso di stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto è nato dal controllo disposto da una pattuglia in viale Tripoli, che ha notato i due a bordo di un'automobile. La vettura è risultata "pulita", mentre il conducente indossava un borsello a tracolla di grosse dimensioni, che conteneva due panetti rispettivamente di 60 grammi di cocaina e 55 di hashish. L'automobilista e il passeggero sono stati arrestati e processati per direttissima nella mattinata odierna (venerdì 8 luglio).