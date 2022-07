Ruba dall'auto della Polizia la droga appena sequestrata, poi aggredisce un agente durante la fuga

Cronaca

Durante un intervento della Polizia, scappa dopo essersi impossessato della droga che gli agenti avevano trovato in possesso di un'altra persona e appoggiato sul sedile della vettura della Squadra Volante. Un giovane di nazionalità italiana è stato così arrestato, ieri mattina (giovedì 7 luglio), per le ipotesi di reato di rapina e lesioni personali aggravate, in quanto, raggiunto da un poliziotto durante la fuga con la droga, lo ha colpito al volto con alcune gomitate.



L'intervento della Polizia, intorno alle 6.40, è avvenuto in un bar della zona di Bellariva, a seguito di segnalazione su un litigio tra l'arrestato, armato di coltello, e altre due persone, una delle quali con un quantitativo di hashish, che gli agenti avevano appunto preso e appoggiato sul sedile della loro auto. A quel punto l'arrestato ha afferrato l'involucro ed è scappato, prima di essere bloccato. Sul suo capo anche una denuncia per minaccia aggravata e porto di armi e oggetti atti ad offendere.