Calcio Promozione: bomber Pasolini, colpo da 90 del Sant'Ermete

| 14:07 - 08 Luglio 2022

Manuele Pasolini.





Colpo da novanta per l'attacco del Sant'Ermete, che ha ufficializzato Manuele Pasolini, classe '89, ex Torconca. In carriera, oltre al campionato italiano, è stato protagonista anche nell’interno sammarinese. Tra le formazioni in cui ha militato il Cattolica, il Torconca, il Vallesavio, Castrocaro, Sampierana, Faetano e Folgore.



Queste le prime parole di Pasolini: "Arrivando qui mi sono sentito subito a casa, mister, presidente, dirigenti mi hanno trasmesso subito grande entusiasmo ed energia positiva. Io amo il calcio, sono un appassionato di calcio e qui ho visto tutto l’entusiasmo che c’era. Mi sono preparato fisicamente e mentalmente per essere qui, per poter dare il massimo. È fantastico avere la possibilità di costruire qualcosa insieme. Penso di poter dare molto: passione, felicità, esperienza e speriamo anche gol e assist. Voglio lavorare con i compagni, creare quell’atmosfera all’interno del gruppo, quel rapporto e poi scendere in campo e giocare per vincere”.



Pasolini non vede l’ora di scendere in campo: "A me piacciono queste sfide, sono carico. Avere la possibilità di vincere è la cosa più importante. Tutto questo mi ha fatto crescere e a 32 anni senti che il tuo corpo continua a migliorare e questo è fantastico.



Non sente il peso della responsabilità: ” Sono abituato, il mio mestiere è quello di fare goal”.



Battere il record personale di reti: “ Lo scorso anno ho fatto tanti goal giocando poche partite, magari nel prossimo andrebbe bene anche una marcatura in meno, l’importante è ottenere una vittoria di squadra"