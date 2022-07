Calcio, Conference League: Tre Fiori, una vittoria che scrive la storia

Sport

Repubblica San Marino

| 14:02 - 08 Luglio 2022

Il Tre Fiori.

Vittoria che profuma di storia per il Tre Fiori, che all’andata del primo turno preliminare di Conference League espugna il campo dei lussemburghesi del Fola Esch (0-1). L’ottima prestazione e la rete decisiva di Nunez Mastroianni al 40’ del secondo tempo permettono ai ragazzi di Andy Selva di centrare in un sol colpo due record importanti: i gialloblù diventano la prima squadra di San Marino a vincere in trasferta nelle competizioni europee per club dopo 22 anni di partecipazioni e la prima ad ottenere risultati positivi in tutte e tre le competizioni europee di club disputate.

“Ho avuto buone impressioni già dalla riunione tecnica prima della partita – spiega l’allenatore del Tre Fiori, Andy Selva – e in campo la squadra mi ha dato le risposte che volevo, con una prestazione ordinata, piena di volontà e sacrificio da parte di tutti. Avevo chiesto di essere squadra lasciando da parte i singoli e così hanno fatto”.

Un risultato eccezionale che per Andy Selva significa anche avere fatto centro all’esordio internazionale da allenatore di club. Il colpo di testa vincente di Nunez Mastroianni (attaccante classe 1993 nelle ultime stagioni in forza al Dro Cavedine in Eccellenza Alto Adige) servito da Mirko Mantovani (ex Atl. Ascoli), è arrivato al termine di una ottima prova.

“Il gol non è stato solo frutto di un episodio a fine gara – spiega Selva -. Abbiamo giocato compatti, senza subire gli avversari e senza difenderci ad oltranza, ma anzi costruendo fasi di gioco importanti. Abbiamo vinto perché abbiamo messo in campo una prova corale costruendo almeno tre azioni pericolose dal limite e altrettanto con degli uno contro uno e su calcio d’angolo. Sono soddisfatto perché anche fisicamente ci siamo dimostrati all’altezza e questo grazie all’impegno che hanno messo tutti i ragazzi nelle settimane di preparazione, nonostante il caldo: tanti sacrifici che in qualche modo sono stati ripagati. Bravo Mastroianni a farsi trovare pronto firmando un gol di ottima fattura sfruttando una delle poche occasioni che gli sono capitate, ma come lui tutta la squadra si è dimostrata all’altezza della situazione. Questo è merito della società che ha fatto di tutto per mettermi a disposizione giocatori duttili che si sanno sacrificare per la causa”.

Adesso fari puntati sulla partita di ritorno, giovedì 14 luglio al San Marino Stadium (inizio ore 20:45): il Tre Fiori attende numerosi tifosi sugli spalti per spingere la squadra di Selva verso l’obiettivo del passaggio del turno. Biglietti acquistabili allo stadio a 10 €, ridotti per Over 65 e bambini.

“La partita di ritorno dopo questa vittoria sarà paradossalmente ancora più difficile – conclude l’allenatore gialloblù -. Prima di tutto dovremo gestire bene l’entusiasmo e rimanere con i piedi per terra, poi dovremo farci trovare pronti alla reazione del Fola Esch, che mi aspetto giochi in modo più aggressivo. Insomma, siamo stati bravi, ma non abbiamo ancora fatto niente: una vittoria non dice nulla, è solo un risultato fine a sé stesso. Mettiamo subito in archivio questa vittoria, che rimarrà negli annali ma che non ci basta. Dobbiamo continuare a ragionare sulla doppia sfida e rimanere concentrati per centrare l’obiettivo”.



Il tabellino

FOLA ESCH (LUX)-TRE FIORI (RSM) 0-1

FOLA ESCH (4-1-4-1): Cabral; Schmidhausler (1’ st Simon), Klein, Delgado, Orville; Cerqueira; L. Correia (29’ st Omosanya), Diogo Pimentel (44’ st Ekeberg), Camara (25’ st Dragovic), Bensi; Runser. All.: M. Correja.

TRE FIORI (3-5-2): Semprini; Grani, Pezzi, De Lucia; Lo Russo, Rastelli (23’ st Dolcini), Adami, De Falco, Mantovani; Gjurchinoski. Goh (29’ st Mastroianni). All.: Selva.

ARBITRO: Kastrati (Kosovo).

RETE: 40 ’ st Mastroianni.

AMMONITI: Bensi, L. Correia,