Cattolica, il Piano Urbano del Traffico sarà aggiornato. Era fermo al 1997

Attualità

Cattolica

| 13:52 - 08 Luglio 2022

La sindaca Franca Foronchi.



L'amministrazione comunale di Cattolica ha scelto la ditta Decisio srl per aggiornare il Piano Urbano del Traffico (PUT), strumento di programmazione e pianificazione territoriale, "Un'azione propedeutica e necessaria prima di approdare alle scelte da mettere in campo per la gestione del traffico cittadino", evidenziano da palazzo Mancini. Il Piano Urbano del Traffico attualmente esistente è stato approvato nel lontano 1997 con l’ausilio, all’epoca, della società torinese Urbafor dell’architetto Bruno Gandino.

L’istituto Decisio srl è nato nel 1998 nei Paesi Bassi ed è attivo in Italia, con succursale a Torino, dal 2016. L’incarico affidatogli, a seguito della determina del dirigente al settore 2, Riccardo Benzi, ha un importo corrispettivo di poco superiore ai 31.000 euro, comprensivo di iva, e prevede la conclusione dei lavori in poco più di cinque mesi di lavoro entro il 2022. Si prevede la redazione di uno studio approfondito sul tema della mobilità sul territorio del comune di Cattolica e nello specifico gli approfondimenti del tema della accessibilità della città e della sostenibilità della mobilità urbana, con la proposizione di azioni puntuali tese al miglioramento ed efficientamento della mobilità residenziale e turistica, e nello specifico redigere il piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile, partendo dallo studio del territorio, ovvero dall’analisi delle abitudini e delle criticità legate alla mobilità nel comune di Cattolica.



La fase operativa verrà suddivisa su circa 15 settimane lavorative durante le quali si dovranno monitorare la situazione viabilistica attuale, le sue criticità, le proposte di miglioramento da inserire nell'immediato nel Piano Urbano del Traffico ed in prospettiva da usare quale base di partenza del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Mentre al PUT spetta il compito di garantire e pianificare la funzionalità della mobilità cittadina di rilevanza comunale, intesa come sicurezza stradale, tempi di percorrenza, fluidità della circolazione e simili, il PUMS pianifica la mobilità nei suoi aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e socio economica, privilegiando scelte di mobilità dolce o slow e verificando le necessità infrastrutturali per tendere all'obiettivo della piena sostenibilità della mobilità.