Riccione, arriva la bicicletta elettrica per il trasporto delle persone in carrozzina

| 13:01 - 08 Luglio 2022

Una bici elettrica per il trasporto delle persone con disabilità è disponibile a noleggio presso la Sanitaria Senza Limiti di Riccione, in via Circonvallazione 44. Una bici eco-sostenibile, dotata di pedana per il trasporto di persone in carrozzina, l’ideale per godersi Riccione attraverso le ciclabili che dal centro portano al mare. "Trascorrere una vacanza senza limiti è possibile, grazie al totale supporto offerto dal personale della Sanitaria, sempre pronto ad aiutare e, per chiunque fosse interessato al noleggio della bici, basterà fare una prenotazione telefonica e la troverà direttamente in hotel al suo arrivo", spiegano dalla Sanitaria.