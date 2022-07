Coriano domenica 10 luglio: Gramigna, le storie buone della terra

Eventi

Coriano

| 12:47 - 08 Luglio 2022

Festa della Gramigna.

Domenica 10 luglio al Parco dei Cerchi di Coriano dalle ore 18 alle 23, si svolgerà la mostra incontro con i prodotti tipici e la biodiversità del territorio, proposta da Pro Loco Coriano e Aps Corrente Alternativa in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale , ad ingresso gratuito.



Un evento nato per promuovere le realtà agricole locali che lavorano per una agricoltura sostenibile e di qualità, tutela della biodiversità, dell'ambiente e della nostra cultura. Le realtà locali presentano con orgoglio quello che è il lavoro e la ricerca di generazioni di agricoltori, per ottenere eccellenza e sostenibilità.



A Gramigna ci si incontra, si degusta e si gioca, con il ludobus per i più piccini, mentre gli adulti si godono musica dal vivo, recital teatrale, dibattito letterario, ristorazione da asporto, aperitivo con degustazione di prodotti del territorio. Nella "piazza" di Gramigna ci saranno moltissime aziende con i loro prodotti: ortaggi di stagione biologici, biodinamici e a km zero, piade, cassoni e focacce prodotte con farine integrali macinate a pietra, formaggi di capra e pecora, olio, vino, birra, miele, marmellate, conserve e sottoli, torte e crostate.



Fabio Cavola, presidente della Pro Loco annuncia: “Gramigna non è solo un mercato agricolo ma è anche uno spazio per la riscoperta di antichi saperi e sapori, proprio come la gramigna che è un'erba officinale poco conosciuta. Grazie a Corrente Alternativa che ha collaborato con noi per l'organizzazione della manifestazione."



Anna Pazzaglia, assessora del Turismo: “Dopo la prima edizione del 2021, torna Gramigna che oltre a mettere in vetrina le realtà agricole locali, promuove tutto il territorio rurale di Coriano, sia sul versante turistico, con le sue peculiarità paesaggistiche e storiche , sia per valorizzare le realtà sociali ed economiche e i prodotti e le eccellenze del territorio.”