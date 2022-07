Santarcangelo, manutenzione straordinaria di via Martella a Sant'Ermete

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:41 - 08 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la manutenzione straordinaria di via Martella a Sant’Ermete, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità nello scorso mese di maggio.



L’intervento è finanziato dal Ministero dell’Interno per l’intero importo di 125mila euro attraverso il bando per l’assegnazione di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Prevista una prima fase di fresatura del vecchio manto, la risagomatura della sede stradale e delle carreggiate per consentire il deflusso dell’acqua piovana, per concludere con la stesura di un nuovo strato di asfalto.

La procedura di gara per l’affidamento dei lavori, che prenderanno il via non appena ultimata questa fase, è già stata avviata: l’intervento, dunque, comincerà all’inizio dell’autunno e durerà circa 30 giorni.



Dopo la riqualificazione di via Casale a San Vito (2020), via Gaudenzi a Canonica (2021) e via Fornello a Montalbano (2022) – questi ultimi realizzati nell’ambito dell’accordo con il Consorzio di Bonifica – l’Amministrazione comunale prosegue dunque il percorso di riqualificazione della viabilità nelle aree rurali delle frazioni, con particolare attenzione per le strade maggiormente segnalate dai cittadini.