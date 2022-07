Rimini: al Campo Lavoro raccolti 138mila kg di ferro e 107mila kg di indumenti

Attualità

Rimini

| 12:31 - 08 Luglio 2022

Mercatino Campo Lavoro.

La 42ª edizione del Campo Lavoro Missionario ha fatto boom. Di presenze. Di volontari. E anche di incassi. Il bilancio finale, infatti, parla di ben 148.964,38 euro raccolti tra le varie iniziative. A questi vanno aggiunti i 30.082 euro dei mercatini che si sono tenuti durante tutto l’anno, per una cifra totale di 179.046,38 euro.



Le voci più importanti



A far la parte del leone sono stati ferro, acciaio, alluminio e ottone: 138.010 i chilogrammi raccolti tra i vari Campi per un totale di 49.299,50 euro. La seconda voce più importante è stata quella degli indumenti con 107.855,56 chili raccolti per un incasso di 19.414 euro. 7.749,20 euro sono arrivati dal Raee (33.170 i chili raccolti). Come sempre, un grande apporto è arrivato dai vari mercatini dell’usato che hanno raccolto ben 87.243,68 euro.



I progetti sostenuti nel 2021



Sono 13 i progetti che il Campo Lavoro ha deciso di finanziare per un totale di 75.283 euro. Il contributo più importante (10.000 euro) è stato dato all’Associazione ‘Maria Negretto’ per le spese di spedizione di un macchinario di radiologia e per l’acquisto di materiale tecnico per l’ospedale in Camerun. 8.000 euro, invece, sono stati dati all’Associazione ‘Amici per la Tanziania’ per la costruzione di una mensa per l’asilo e per le scuole primarie in Tanzania e alla Diocesi di Rimini per il sostegno alla missione in Albania. Tre progetti hanno avuto un contributo di 6.000 euro e sono quelli delle Suore Francescane di Sant’Onofrio per il sostegno e le cure mediche delle donne in gravidanza in Etiopia; quello della Fundacion virgen de las Nives, in Bolivia, per la costruzione del nuovo tetto della missione e per il sostegno alle famiglie in difficoltà e l’acquisto di un macchinario termosigillatore della Caritas riminese. Cinque, invece, i progetti a cui sono stati donati 5.000 euro: ‘E sarà gioia’ per l’acquisto di pannoloni e carrozzine per il centro dei ragazzi disabili in Perù; per la Fondazione ‘Marilena Pesaresi’, in Zimbabwe, come sostegno per un anno di esperienza a Mutoko per due giovani volontari, altri 5.000, sempre alla Fondazione, come sostegno alla missione; per le spese del soffitto della nuova chiesa dei Frati Capuccini in Etiopia e per l’acquisto di un terreno per una strada di collegamento, in Bangladesh, da parte dell’Istituto Maestre Pie. 3.283 euro sono stati donati a ‘Cittadinanza onlus’ per l’acquisto di materiale sanitario per il suo centro di fisioterapia in Kenya mentre 3.000 euro sono stati dati alla Papa Giovanni per l’acquisto di una stampante, di un proiettore e materiale didattico in Bangladesh.



Il concerto



Sabato sera, alle ore 21, presso l’Arena ‘Francesca da Rimini’ ci sarà un grande concerto, Musica in mi…ssione, promossa proprio dall’Associazione Campo Lavoro Missionario. L’evento è curato da musicisti e coristi delle parrocchie di Sant’Andrea dell’Ausa, San Gaudenzo, San Giuliano Martire e San Raffaele Arcangelo.



La prossima edizione



Decisa anche la data del prossimo Campo Lavoro Missionario: l’edizione numero 43 si terrà il 25 e 26 marzo 2023.