Bando speciale della Fondazione Carim: 60mila euro per i comuni della provincia di Rimini

Presidente della Fondazione, Mauro Ioli.

60 mila euro a favore dei comuni della provincia di Rimini per elaborare proposte progettuali idonee ad accedere a fondi regionali, nazionali ed europei. È lo stanziamento del Bando speciale lanciato dall’Associazione delle Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.



Lo scopo è favorire l’avvio - da parte degli enti locali, in primis quelli con minori risorse tecniche - di attività di studio, ricerca, collaborazione, assistenza per formulare programmi strategici sostenibili e di impatto in grado di intercettare le ingenti opportunità oggi offerte dai bandi disponibili: dal piano Next Generation Eu al PNRR fino al quadro finanziario pluriennale 2021/2027.



“Si tratta di fondi che a volte non vengono sfruttati adeguatamente per talune difficoltà di accesso”, sottolinea il Presidente della Fondazione, Mauro Ioli. “La nostra iniziativa vuole finanziare quelle fasi preliminari che permettano agli enti locali di partecipare ai bandi con le loro proposte”.



Lo stanziamento dell’Associazione regionale e della Fondazione riminese – nato nel contesto di un accordo di collaborazione con la Regione Emilia Romagna - sarà rivolto a settori che potranno riguardare tecnologia, innovazione, infrastrutture, nonché tematiche sociali, culturali, ambientali e di sviluppo del territorio. L’obiettivo generale è di attivare una sussidiarietà di sistema e di assicurare un’azione efficace degli enti locali per la crescita e l’ammodernamento dei rispettivi territori.

Il Bando intende stimolare anche la creazione, laddove possibile, di reti tra comuni per l’affronto di progetti di portata interterritoriale.

La Fondazione ha già informato i comuni della provincia riminese. Con loro sono in programma in questi giorni tre incontri destinati ad illustrare ed approfondire i contenuti e le modalità operative dell’iniziativa. Successivamente, dal 13 luglio al 7 settembre, gli enti locali interessati potranno far pervenire alla Fondazione le loro proposte progettuali.

Il Bando è pubblicato e consultabile sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini .