Cattolica: premiati i bagni "Stella Marina" per i servizi erogati

Attualità

Cattolica

| 12:07 - 08 Luglio 2022

La premiazione di "Stella Marina".

Con la corretta gestione della spiaggia e l'alto livello dei servizi erogati, i bagni "Stella Marina" di Cattolica testimoniano la loro qualità anche attraverso la nuova certificazione Uni Iso 13009 recentemente ricevuta. Uno strumento di garanzia sotto diversi profili, tra questi: la tutela dell'ambiente, la qualità dell'acqua e la gestione dei rifiuti; la sicurezza e la gestione delle emergenze; l'accessibilità e l'ombreggiamento; le infrastrutture fisse e mobili e le attrezzature; la segnaletica; il primo soccorso e i servizi infermieristici; la comunicazione e l'informazione; la pulizia.



Una soddisfazione che i gestori Rita e Valeria Del Bianco, Maddalena, Luca e Giambattista Dellasantina, Marco Donati ed Andrea Filippucci, hanno voluto estendere a tutta la comunità. Ieri mattina, per celebrare il traguardo, c'è stato un momento di condivisione con l'Amministrazione Comunale. La Sindaca Franca Foronchi e l'Assessore all'Ambiente Alessandro Uguccioni hanno incontrato i gestori per complimentarsi con loro. Presente anche Roberto Baldassari in qualità di Presidente della Cooperativa Bagnini.



"Per noi di Stella Marina - spiegano i gestori - è stata una grande soddisfazione ottenere questa certificazione e crediamo sia un motivo di orgoglio per tutta la città di Cattolica. Siamo la prima spiaggia certificata Iso 13009. L'audit di certificazione a cui siamo stati sottoposti ha valutato la conformità del nostro sistema di gestione rispetto alla normativa di riferimento, ha verificato la documentazione da noi prodotta ed ha valutato l'efficacia dei processi pianificati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. La certificazione ha durata triennale e prevede un audit di controllo nei prossimi due anni".



"Ogni spiaggia è unica, ma la gestione sostenibile dell'ambiente - ha detto la Sindaca Foronchi - è imprescindibile così come la sicurezza, l'informazione e l'accessibilità. Facciamo i complimenti per questa attestazione che conferma la qualità di questi bagni, un plauso agli operatori balneari che quotidianamente mettono in pratica azioni volte al miglioramento dei servizi offerti. Oltre che alla soddisfazione dei nostri turisti, il loro impegno contribuisce al miglioramento del tessuto sociale ed economico di tutta la nostra comunità".