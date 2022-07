Dalla carrozzina alla vasca, il nuoto al Garden diventa inclusivo con gli speciali 'sollevatori'

Sport

Rimini

| 16:10 - 08 Luglio 2022

La presentazione delle nuove strutture.



Grazie a nuove e moderne attrezzature, la piscina del Garden diventa inclusiva: alle persone affette con disabilità, sarà permesso l'ingresso in vasca e quindi lo svolgimento dell'attività natatoria. Presentato ufficialmente questo progetto "Nessuno senza piscina" nasce dalla collaborazione tra il Garden Rimini, AICS Rimini, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e Anthea. Le attrezzature sono sollevatori che permettono alla persona di essere appunto sollevata dalla carrozzina fino all'acqua: "Abbiamo una trentina di utenti affetti da disabilità, ma che riescono a entrare e uscire dall'acqua in modo autonomo. Le altre persone, non autonome, non potevano essere accolte", spiega Fabio Bernardi, direttore sportivo della sezione nuoto del Garden. "L'iniziativa è partita da una richiesta di aiuto da parte del Garden, dopo una gara a Riccione di nuoto paralimpico dove era stata utilizzata quest'attrezzatura", spiega Claudio Faragona, referente di Rimini di Aics.



Ascolta le interviste cliccando sul pulsante audio.