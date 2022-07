Bellaria: Bim street art, continuano gli eventi tra live set e arte

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:17 - 08 Luglio 2022

Fabrizio e Marco D’Arcangelo.

Continuano gli eventi di “Bim street art”, il grande contenitore artistico e culturale diffuso, con baricentro collocato nella ex Fornace, in programma dal 6 al 10 luglio, che renderà la Città di Bellaria Igea Marina un grande laboratorio all'aperto per cinque giorni.

Muri e luoghi in disuso riacquistano nuovi significati tramite incursioni artistiche da azioni di street art fino a performance, esposizioni artistiche, dj set, cinema.

Le vie, i palazzi della città e l’Ex Fornace, simbolo della rigenerazione urbana, acquistano nuove visioni e significati per creare nuovi processi di interazione e relazione.



Sabato 9 luglio a partire dalle 15.00 Mostra mercato con banchetti di autoproduzione. Uno spazio creativo dedicato a fanzine, stampe artistiche, illustrazioni, fumetti oltre a momenti estemporanei di sonorizzazioni live con una consolle aperta ad artisti e produttori musicali.



Dalle 18 Live set con Pandalogia aka chakra, Burlona = zona mc + burla22 live, Kambo dj set e Kd-one & irol + kali black.



Dalle 22 il duo italiano più conosciuto della scena Idm/Braindance. Fabrizio e Marco D’Arcangelo: il loro primo EP su Rephlex li ha legati indissolubilmente all’etichetta inglese, alfieri di quella braindance che ha spopolato nei club intelligenti di tutto il mondo. Nati musicalmente nel 1992 muovono i primi passi nella scena Hard Techno con la Hot Trax, una sub label della Acv che negli anni novanta ha dato voce a personaggi quali Robert Armani e Leo Anibaldi.



Domenica 10 luglio sempre a partire dalle 15.00 - Mostra mercato con banchetti di autoproduzione. Spazio creativo dedicato a fanzine, stampe artistiche, illustrazioni, fumetti oltre a momenti estemporanei di sonorizzazioni live con una consolle aperta ad artisti e produttori musicali.



Alle 19.00 “Mozziconi” Chiacchere amare e presentazione del libro con estratti di poesie di Gnigne e disegni inediti di Pixar.



Alle 20.00 tritodetriti dj set ed alle 21.30 La stregoneria attraverso i secoli (80') Proiezione del film di Benjamin Christensen del 1922 Sonorizzata dal vivo da Hyena con ambientazioni sonore post – industrial



Sarà presente durante il weekend anche un food truck.