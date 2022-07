Enada Rimini 2022: il mondo professionale torna a riunirsi: cambio del mercato, crescita dell’online e nuovi siti scommesse

Attualità

Rimini

| 11:06 - 08 Luglio 2022

Enada torna alla Fiera di Rimini con una tre giorni dedicata al gaming professionale. Bello incrociare volti, associazioni con tanti eventi, tre padiglioni dedicati e la Vision Area.



Torna a riunirsi il mondo del gaming con la 35a Mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, il tutto nella bellissima location della Fiera di Rimini. Tanti gli incontri, gli eventi, le esibizioni, con vari convegni e workshop. Grande attenzione anche alle novità del mercato, come i nuovi siti scommesse, che puntano sempre di più al digitale. D’altronde se guardiamo anche uno dei recenti bookmaker, non possiamo non notare un’attenzione incredibile nei confronti di tutto ciò che è software e tecnologia applicata all’azzardo.



Argomenti questi che sono stati trattati nel convegno “L’evoluzione del gioco e del giocatore: come cambia il mercato, online e retail” e che interessano un po’ tutti gli appassionati del gioco d’azzardo. Quello di cui possiamo parlare è il trend che vira, vigorosamente, verso le piattaforme online, sempre ricche di controlli e sanzioni verso tutto ciò che è illegale. D’altronde è noto che con la pandemia (e con la conseguente chiusura forzata di tutte le attività di gaming e betting reali) l’Italia ha fatto una scelta di campo: anche i giocatori più riottosi si sono avvicinati al mercato online, incappando anche in alcune trappole da mercato nero.



Come si fa a riconoscere un sito legale da uno illegale?

Quali sono le novità del settore?

Il(in grande crescita durante il lockdown) è stato, ed è, uno degli spauracchi per tutti coloro che non sono tanto esperti di quello che è il gaming digitale. Per questa ragione, e anche grazie al grande sforzo dello Stato italiano per migliorare questa situazione, ci sono alcuni accorgimenti che ogni utente può usare per far sì che si capisca, in pochissimo tempo, come funziona un sito legale e come riconoscerlo. La prima cosa da fare, tra tutte, è controllare il numero di licenza unico, cioè quello che viene concesso, a ogni operatore legale, dall’Agenzia Dogane e Monopoli, l’ente preposto dallo Stato al controllo e alla certificazione degli operatori che lavorano sul nostro territorio.L’, quindi, se legale ha un numero proprio (solo di quell’operatore) che può essere controllato da chiunque e che convalida quel sito come affidabile. Non solo: ogni piattaforma ha, nella sua homepage, affisso il logo dell’ADM. Ovviamente, non è solo questo il vantaggio di un sito legale ma quello di avere la garanzia che tutto ciò che succede sul sito sia protetto e sicuro. Anche i dati sensibili e bancari dei clienti, infatti, sono protetti, appunto, grazie a quello che viene definito protocollo SSL, cioè un sistema di crittografia avanzato che permette ai dati di essere secretati dal mittente al destinatario. Anche i dati bancari restano segreti e non possono essere rubati in alcun modo così come i numeri di documento valido inviati per la registrazione.Un settore come quello del gioco d’azzardo è in. Il mondo cambia e con esso sono cambiate, e cambiano, anche le abitudini dei giocatori. Per questa ragione, quindi, il software utilizzato in queste piattaforme è sempre più performante e veloce per permettere, dunque, a tutti un’esperienza utente priva di stress. Non solo: chiunque abbia voglia di giocare può farlo ovunque, con app per mobile che funzionano benissimo e che sono l’esatta copia delle piattaforme che funzionano sul browser del pc. Stessa grafica, stessi mercati, stessi giochi, stessi contenuti.Ma non finisce qui: chi abbia voglia di provare la stessa emozione che si prova su un tavolo verde reale non può che cogliere l’opportunità di giocare a un, cioè settori dedicati a giocatori che amano l’adrenalina del reale e che possono interagire tra loro su una chat mentre una videocamera riprende un croupier in carne e ossa a nostra disposizione. Questa è, grazie a una tecnologia davvero sorprendente, il vero anello di congiunzione tra ciò che era il gioco d’azzardo nei casinò reali e quello che è adesso nelle case da gioco virtuali. Stesso discorso per le scommesse live che funzionano in streaming e ad evento in corso. Una vera e propria delizia per gli scommettitori più incalliti.