Giuliano Cardellini presenta il suo nuovo libro: "Vivi il tuo Ben Essere"

Morciano

| 10:32 - 08 Luglio 2022

Giuliano Cardellini.

Prima Nazionale per l'uscita del nuovo libro di Giuliano Cardellini: "Vivi il tuo Ben Essere", al ristorante Falsariga di Morciano. Venerdì 15 luglio, l'artista morcianese presenterà la sua nuova uscita, un libro che si inserisce nel contesto più generale della "Scienza della Felicità" e della "Ricerca del Benessere".

Cardellini trae dalla sua esperienza di studio, di ricerca, di vita personale e professionale, questo libro, in cui introduce parole e concetti del tutto innovativi. L'autore appare in una nuova veste, quella del Life Coach, che attraverso i suoi suggerimenti tenta di condurre i lettori verso il Ben Essere.



La presentazione del libro avverrà dalle 19:00 alle 20:30. A condurre la serata sarà la giornalista Daniela Muratori, con l'intervento del dott. Geo Agostini.



Infine la cena, durante la quale Cardellini leggerà alcune brani del libro.