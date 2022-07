Calcio RSM, Cosmos: presi Di Maio e Loiodice

Sport

Repubblica San Marino

| 09:35 - 08 Luglio 2022

Simone Loiodice.

La Società Sportiva Cosmos annuncia di aver ingaggiato per la prossima stagione il difensore Roberto Di Maio e il centrocampista Simone Loiodice, entrambi di nazionalità italiana.



Di Maio, classe 1982, nelle scorse stagioni ha giocato in passato nei campionati calcistici italiani di B, C e D vestendo le maglie di Nocerina, Lecce, L’Aquila, Torres, Catanzaro, Rimini, Gubbio e San Marino, oltre a vincere un Campionato di serie C1, una Supercoppa di serie C e due Campionati di serie D. Con La Fiorita, invece, una Coppa Titano, due Campionati Sammarinesi e due Supercoppe di San Marino.



Il neo difensore della Società Sportiva Cosmos afferma: “Sono contento di essere arrivato alla Cosmos perché ritorno a lavorare con mister Berardi, che stimo molto, e ritengo che questa nuova avventura calcistica possa darmi nuovi stimoli e motivazioni. Ho avuto modo di conoscere il presidente Valdes Pasolini e il dirigente Paolo Montagna: mi sembrano brave persone e per me ciò è alla base per costruire qualcosa di importante a San Marino. Riguardo gli obiettivi di stagione, penso che si debba fissarli strada facendo. Siamo un gruppo nuovo e sicuramente, per puntare a qualcosa di importante, bisogna prima creare subito la giusta mentalità, sia nello spogliatoio che in società, nonché avere grande umiltà e la consapevolezza di essere forti!”.



Loiodice, classe 1989, ha giocato negli anni passati non solo in serie C e in serie D ma anche in Eccellenza con San Marino, Rimini, Mezzolara, Formigine, Ribelle, Mezzocorona, Deruta e Recanatese. Ha anche vinto due Coppe Titano, tre Campionati Sammarinesi e due Supercoppe di San Marino durante le sue esperienze alla Folgore e a La Fiorita.



Il nuovo centrocampista del club calcistico di Serravalle dichiara: "Sono molto contento ed entusiasta di aver accettato di intraprendere questa nuova avventura. Sarà una sfida difficile e, allo stesso tempo, intrigante. Personalmente dopo 5 anni splendidi a La Fiorita, avevo bisogno di voltare pagina, cercare nuovi stimoli e mettermi di nuovo in discussione. In questo nuovo progetto andremo a formare una squadra completamente nuova; dovremo essere bravi a conoscerci e cercare la giusta alchimia in breve tempo, visto anche il nuovo format del campionato. Tutte le partite della regular season conteranno allo stesso modo".