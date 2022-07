Vaiolo delle scimmie: sei casi nel riminese. Subito isolati

Attualità

Rimini

| 07:43 - 08 Luglio 2022

Sezione di pelle di scimmia con lesioni provocate dal vaiolo delle scimmie (fonte: CDC).

Lo screening effettuato dopo il riscontro della positività al vaiolo delle scimmie in un 20enne riminese, ha permesso di individuare altri 5 casi. Tutti i coinvolti sono riminesi. Il giovane, primo caso in provincia di Rimini, sembrava aver contratto la malattia senza aver effettuato viaggi in zone a rischio. E' invece poi venuto alla luce, , come rettificato dall'Asl al Corriere Romagna, il fatto che il giovane avesse passato diverso tempo alle isole Canarie. Questo farebbe supporre che il vaiolo delle scimmie sia stato contratto all'estero. Sia il 20enne che i suoi 5 contatti contagiati, dopo un periodo di isolamento ed osservazione, sono guariti.