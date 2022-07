Calcio C, il difensore sammarinese Filippo Fabbri tesserato dall'Olbia

Sport

Repubblica San Marino

| 19:42 - 07 Luglio 2022

Filippo Fabbri.

Il difensore sammarinese classe 2002 Filippo Fabbri è stato tesserato dall'Olbia. Nato a Città di San Marino e cresciuto nel settore giovanile della Spal, nel 2019 passa al Cesena che, nel gennaio 2021, lo gira in prestito alla Correggese in Serie D (12 presenze). Nello scorso campionato veste la maglia del Forlì ancora come fuoriquota in Serie D (29 presenze). Con la maglia della nazionale di San Marino debutta il 28 marzo 2021 contro l’Ungheria e, finora, ha disputato 15 partite. Fabbri ha firmato un contratto con scadenza al 30 giugno 2024.

Si ipotizza anche l'arrivo, all'Olbia, dell'attaccante della Nazionale sammarinese Nicola Nanni. Il 22enne centravanti di proprietà del Crotone ha disputato l'ultima stagione con la Lucchese.