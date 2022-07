Rimini Calcio, ufficiale l'arrivo dell'esperto difensore centrale Allievi

Sport

Rimini

| 18:34 - 07 Luglio 2022

Nicholas Allievi con il presidente Alfredo Rota.

In casa Rimini non si ferma la giostra dei contratti biennali. E' arrivata la ufficialità dell'arrivo del difensore centrale Nicholas Allievi, classe 1992, 1,85 di altezza, un giocatore esperto con 224 presenze in Serie C e 13 in B con due promozioni in serie cadetta con le maglie di Juve Stabia e Como. Lo scorso anno nella seconda parte di stagione era al Cesena (10 presenze). Nicholas Allievi, nativo di Varese, ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto sino al 30 giugno 2024.

"Sono entusiasta di questa nuova avventura con il Rimini, la maglia a scacchi indossata è veramente bella, non vedo l’ora di cominciare, sono carico", le sue parle affidate alla pagina facebook del club biancorosso.

Si è raffreddata la pista del portiere Michele Nardi, anzi è praticamente tramontata.