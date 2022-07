Sterpaglie a fuoco sulla strada, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Cronaca

Rimini

| 18:10 - 07 Luglio 2022

L'incendio di sterpaglie in via Monte Cieco di Rimini.

Per cause in corso di accertamento si è sviluppato, intorno alle 16 di oggi (giovedì 7 luglio), un vasto incendio di sterpaglie in via Monte Cieco, a un paio di chilometri prima della superstrada di San Marino. Il rogo, molto vasto, si è avvicinato pericolosamente ad alcune case. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco. A causa dell'incendio la via Montecieco è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La polizia locale, giunta sul posto, si è occupata della gestione della viabilità, favorendo la riapertura in sicurezza della strada nel più breve tempo possibile.