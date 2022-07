Tennis, anche Zamagni e Briolini in semifinale nel torneo di 3° del Ct Cicconetti

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:48 - 07 Luglio 2022

Dopo Pietro Vagnini e Mattia Cerbara anche Massimiliano Zamagni e Stefano Briolini si qualificano per le semifinali nel torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Arnaldo Cicconetti”, organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini.

Nei primi due quarti di finale il 3.1 Pietro Vagnini (Tc Viserba), testa di serie n.5, ha battuto 7-5, 6-3 Giacomo Ercolani (3.1, n.4), mentre Mattia Cerbara, 3.3 del Tc Valmarecchia, testa di serie n.15, si è imposto per 7-6, 6-1 su Edoardo Pagnoni (3.4).

Negli ultimi due quarti di finale successi del 3.2 Stefano Briolini (Ct Rimini), testa di serie n.9, sul 3.1 Matteo Peppucci (Ct Cicconetti), testa di serie n.1, per 6-1, 6-1, e del 3.1 di casa Massimiliano Zamagni (n.3) che nei quarti ha battuto 6-2, 6-0 il 3.5 Tommaso Amati. Oggi alle 17 la prima semifinale Briolini-Vagnini, dalle 20.30 la seconda semifinale Zamagni-Cerbara.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.