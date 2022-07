Covid Rimini, nuovo picco dei contagi: 862. Due decessi e +2 terapie intensive

Attualità

Rimini

16:09 - 07 Luglio 2022

Bollettino Covid 7 luglio 2022.



Nuovo picco di contagi da Sars-CoV-2 in Provincia di Rimini: sono 862, 2874 in quattro giorni della settimana. Sette giorni fa erano stati 2202 (+23%). Due i decessi, una 88enne e una 91enne, salgono a 3 (+2) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



In regione otto nuovi ricoveri e nessuna dimissione portano il totale dei pazienti in terapia intensiva a 42, mentre sono 1180 (+4) i positivi negli altri reparti, ricordando che sono comprese anche persone ricoverate in ospedale per altre patologie, poi risultate positive al tampone.



In Emilia Romagna i nuovi contagi sono 8671 e i decessi sono nove, età media 89 anni.